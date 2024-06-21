盤後速報 - 桂盟(5306)下週(6月28日)除息0.58元，預估參考價141.92元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
桂盟(5306-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。
以今日(6月21日)收盤價142.50元計算，預估參考價為141.92元，息值合計為0.58元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
桂盟(5306-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車鏈條及機車鏈條、鏈輪之製造與銷售。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|142.50
|0.58258
|0.41%
|0.0
|2024/03/19
|143.5
|0.75
|0.52%
|0.0
|2023/12/18
|130.0
|1.04
|0.8%
|0.0
|2023/09/14
|142.5
|1.16
|0.81%
|0.0
|2023/06/29
|145.0
|2.25
|1.55%
|0.0
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