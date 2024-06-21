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鉅亨速報

盤後速報 - 桂盟(5306)下週(6月28日)除息0.58元，預估參考價141.92元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

桂盟(5306-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。

以今日(6月21日)收盤價142.50元計算，預估參考價為141.92元，息值合計為0.58元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

桂盟(5306-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車鏈條及機車鏈條、鏈輪之製造與銷售。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 142.50 0.58258 0.41% 0.0
2024/03/19 143.5 0.75 0.52% 0.0
2023/12/18 130.0 1.04 0.8% 0.0
2023/09/14 142.5 1.16 0.81% 0.0
2023/06/29 145.0 2.25 1.55% 0.0

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桂盟142.50.35%

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