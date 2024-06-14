九暘董事全面改選 達發人馬正式進駐 攜手搶食6億美元市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 20:02

九暘 (8040-TW) 今 (17) 日召開股東會，並全面改選董事，由達發董事長謝清江率領的人馬正式進駐九暘，並預計周五在達發股東會後召開董事會，屆時將選出董事長，外界預期，謝清江將兼任九暘董事長一職，讓兩家公司強化合作，搶進 6 億美元的市場。

達發此次參與九暘私募，取得 29.3% 股權，加上聯發科先前持股，等同聯發科集團將持有九暘 42.9% 的股權。

九暘此次改選董事，四席董事由聯發科法人代表轉為達發，包括達發董事長暨總經理謝清江、九暘董事長羅瑞祥、聯發科財務本部協理陳暄妮、聯發科首席技術顧問許錫淵。

達發看好，整體乙太網潛在市場規模超過 20 億美元，公司自 2019 年開始投入 GbE 以上的研發，且在母公司聯發科 (2454-TW) 的 5G、Wi-Fi、智慧電視、車用等主要平台都有乙太網的市場機會，專注 GbE 以上產品與技術。

達發期望，此次透過策略入股方式，與九暘縱向垂直延伸 GbE 以下的 FE (Fast Ethernet) 及 PoE (Power over Ethernet) 的完整產品線，橫向與亞信專長的 PC 介面乙太網合作，共同發揮三家公司產品與技術的合作優勢，將可服務超過 7 億美元的市場，在與聯發科母公司的大小平台互相合作下，創造加成的效果。

達發說，自身乙太網產品線專注於 1/2.5/10 GbE 的 Ethernet PHY/MAC/Switch 開發，整體可服務市場超過 3 億美元。

縱向垂直方面，九暘具備長達 27 年經驗之快速乙太網 FE (Fast Ethernet) 並擁有供電乙太網 PoE (Power over Ethernet) 的強項產品，另外還包括工業乙太網用的 Base 10/100 T1，整體可服務市場也超過 3 億美元，雙方攜手將具備更完整的產品優勢，加速並擴大服務客戶群。