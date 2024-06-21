範圍擴至縣級以上城市！中國加快房市去庫存行動 近30城公佈收購舉措

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 13:33

中國政府持續加速推動支撐房地產行業政策，住房城鄉建設部 (下稱住建部) 週四 (20 日) 召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視訊會議，會上明確稱各地要推動縣級以上城市，必須有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。

中國《21 世紀經濟報道》報導，住建部表示，市縣根據本地區房地產市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水準等因素，按照「政府主導、市場化運作」的思路，自主決策、自願參與。要堅持以需定購，準確摸清需求，細緻摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求

住建部還說，要堅持規範實施，防範各類風險，做到收購主體規範、收購過程規範、配售配租規範，做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適。此外，要堅持用好金融支援政策，實現資金可平衡、項目可持續。開展收購已建成存量商品房來作為保障性住房工作的市縣，要切實加強領導力量，抓緊建立健全工作機制，完善配套政策，形成工作合力，推動條件成熟的項目儘快落地。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，這次會議的召開代表著，繼 5 月 17 日房地產新政密集出台、6 月 7 日國務院常務會議對房地產政策做出部署安排後，正加快推動支持房地產行業政策，特別是結合近期央行召開的保障性住房再貸款工作推進會來看，下一步收購存量商品房用作保障房將在全國鋪開，全面發力。 與此同時，本次會議和近日央行召開的保障性住房再貸款工作推進會，也會在很大程度上緩解各方對地方政府財力緊張、大規模收購存量商品房困難較大的顧慮。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，消化存量房產已成為短期房市政策重心之一，從 517 政策基調來看，支援地方國企收購未售新房正成為政府力推的「去庫存」模式。

在之前相關政策部署基礎上，住建部本次會議將展開這項工作的城市範圍進一步明確為「縣級以上城市」，

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，相對而言，三四線城市和縣級城市消化庫存週期更長，去庫存壓力大。同時，近年中國大力推進以縣城為重要載體的城鎮化，三四線城市及縣級城市基礎設施建設和公共服務領域的從業人員、靈活就業人員會大量增加，需要增加這些城市的保障性住房供應。此外，三四線城市和縣級城市房價下跌更明顯，收購存量房用作保障性住房比新建保障性住房的成本更低、效率更高，周邊配套也相對成熟。

住建部在週四會議上再次強調「以需定購」的要求，對此中國社科院研究員、中國城市經濟學會房地產專委會主任王業強表示，這一要求可避免政府因收購存量商品房庫存過多而造成財政支出壓力過大的風險，並避免給市場傳遞錯誤的需求信號，造成房企盲目擴張。

中國近期已有部分城市政府公佈收購舉措，根據中指研究院數據，自今年第二季以來，湖北、寧夏等省份，昆明、南京等城市確認可收購符合條件的存量房源用作保障性住房，貴陽、惠州、臨滄、大理、杭州等城市或城市部分區域發佈徵集商品房用作保障性住房的公告，由國有企業在部分行政區域徵集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。

根據已推出的相關政策，多數城市未明確具體定價規則，少數城市明確按照周邊房源進行定價，惠州提出「以同地段保障性住房重置價格為參考上限」，杭州臨安明確「以不超過周邊房源、車位的評估價作為本次收購的最高限價」。 此外，廣州市增城區新塘鎮購買市場化商品房作為安置房源則採用成本法確定房源交易單價，原則上為「土地成本 + 建安成本」，也為其他城市提供了一定參考。

杭州臨安區住房和城鄉建設局 5 月 14 日發佈公告，決定向開發商公開徵集收購一批商品住房用作公共租賃住房。收購標的為商品房現房或一年內具備交付條件的期房。收購房源總面積原則不超過 1 萬平方公尺，房源以整幢作為基本收購單位，單套建築面積不超過 70 平方公尺，且需搭配一定比例的車位。