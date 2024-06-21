〈美股盤後〉三巫日前輝達降溫 標普盤中首度升破5500點後回落0.2%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-06-21 05:37

一系列經濟數據表明經濟疲軟的跡象，三巫日 (即指數、個股及 ETF 選擇權同步到期的日子) 前夕，AI 晶片龍頭輝達回吐漲幅，將全球市值王寶座讓回給微軟，美股主指週四 (20 日) ，標普盤中首度升破 5500 點後回落超 0.2%。

經濟數據方面，截至 6 月 15 日當週，美國初請失業金人數報 23.8 萬人，從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高。

分析指出，繼前兩週大幅上升之後，初請失業金人數在 6 月份非農就業報告調查週仍居高不下，預計隨著勞動力需求進一步下降，可用勞動力供應增加，勞動力市場狀況將繼續降溫。

政經方面，繼 3 月後，瑞士央行再次降息 1 碼至 1.25%，瑞士央行最新預測，該國通膨率在 4 月上漲後，5 月趨於平穩至 1.4%，預計今年平均將保持在同一水平。瑞士央行此舉也與全球主要央行對寬鬆貨幣政策依然猶豫不決，形成鮮明對比。

美國財政部週四發布的半年期外匯政策報告指出，沒有主要貿易夥伴國明顯正在操縱匯率，但將日本新增於匯率操縱觀察名單，越南、中國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣等六個經濟體則續留該名單中。

美國財​​政部長葉倫週四為美國提高中國關稅辯護，稱拜登的新關稅旨在保護電動車、太陽能產品和半導體免受北京過度投資造成的中國產能過剩的影響，其他國家也在採取類似行動。

TikTok 和中國母公司字節跳動週四敦促美國法院廢除「TikTok 剝離法案」，字節跳動表示，剝離「無論從技術上、商業上或法律上都是不可能的」。

美股週四 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 299.9 點，或 0.77%，收 39,134.76 點。

那斯達克指數下跌 140.65 點，或 0.79%，收 17,721.59 點。

S&P 500 指數下跌 13.86 點，或 0.25%，收 5,473.17 點。

費城半導體指數下跌 155.11 點，或 2.69%，收 5,610.01 點。

NYSE FANG + 指數下跌 137.50 點，或 1.21%，收 11,212.72 點。

標普板塊中有 8 大板塊收紅，能源、公用事業領漲。資訊科技板塊領跌 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.69%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.80%。

台股 ADR 多收低 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.55%。

企業新聞

人工智慧 (AI) 王者輝達 (NVDA-US) 盤中大跳水，收低 3.54% 至每股 130.78 美元，經歷兩個月來最糟日，將全球市值最大的公司的頭銜讓回給微軟。值得注意的是，輝達約有三分之一的買權未平倉部位將在本週五三巫日到期，股價或將迎劇震。

輝達約有三分之一的買權未平倉部位將在本週五 (三巫日) 到期，股價或將迎劇震 (圖片：shutterstock)

億萬富豪馬斯克週三表示，戴爾 (DELL-US) 和美超微 (SMCI-US) 將為他旗下的 AI 新創公司 xAI 正在打造的超級電腦供應伺服器機櫃，兩家公司分別各下滑 0.42%、0.26%。

日媒報導，台積電擬投入研發矩形面板級先進封裝新技術，與英特爾、三星較勁。台積電 ADR (TSM-US) 收低 2.40% 至每股 175.38 美元，折溢價率為 15.58%，換算價 1133.83 元。

Piper Sandler 將輝達競爭對手 AMD 列為首選晶片製造商並指出其下半年的「亮點」後，AMD (AMD-US) 大漲 4.62% 至每股 161.78 美元。

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 (ACN-US) 飛升 7.31% 至每股 306.16 美元。ACN 盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利略低華爾街分析師預期，但給出亮眼全年營收預測，原因是人工智慧 (AI) 應用日益普及抵消企業支出成長乏力和美元走強影響。

川普旗下社群媒體 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology (DJT-US) 股價暴跌超 14%，在過去 10 個交易日中有 9 個交易日走低。美國監管機構批准 DJT 的投資人將其持有的公司衍生品 (即認股權證) 換成該公司的股票，這可能會犧牲長期股東權益。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.8 萬人，預期 23.5 萬人，前值 24.3 萬人

美國上週續領失業金人數報 182.8 萬人，預期 181 萬人，前值 181.3 萬人

美國 5 月新屋開工年化總戶數報 127.7 萬，預期 137 萬，前值 135.2 萬

美國 5 月新屋開工年化月率報 - 5.5%，預期 0.7%，前值 4.1%

美國 5 月建築許可月增率初值報 - 3.8%，預期 0.7%，前值 - 3.0%

美國 5 月建築許可年化總數初值報 138.6 萬，預期 145 萬，前值 144 萬

美國 5 月費城聯準銀行製造業指數報 1.3%，預期 4.8，前值 4.5

華爾街分析

花旗美股策略主管 Scott Chronert 寫道：「我們仍然認為，標普 500 指數正在與美國經濟分裂，這奇怪的嗎？毫無疑問，生成式人工智慧作為持續的成長驅動力，目前正在滲透到美國股市環境中。」

RJ． O" Brien and Associates 董事總經理 Thomas Fitzpatrick 稱：「人工智慧主題有一種非常類似於 2000-2001 年美股風格的感覺，但正如我們所知，市場保持非理性的時間，可能比投資人保持償還債務能力的時間更長。」