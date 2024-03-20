南僑1-2月稅後純益2.14億元年增3.28倍 EPS達0.86元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 19:24

南僑 (1702-TW)2024 年以來業績成長力道不弱，南僑今 (20) 日公布最新自結獲利，2 月單月稅後純益 9697 萬元，月減 17.12%，年增 3.91 倍，累計 2024 年 1-2 月稅後純益 2.14 億元，年增 3.28 倍，每股純益達 0.86 元。

南僑 2024 年 1-2 月累計營收爲 36.27 億，年增 10.27%。

南僑為深耕東南亞市場，以泰國為核心，也成立新加坡貿易公司為業務拓展，持續看好大陸烘焙油脂，並計畫將中國大陸烘焙油脂外銷到東南亞市場與港澳，陸續成立新加坡貿易公司與香港貿易公司。

南僑 2023 年稅後純益 10.42 億元，每股純益 4.2 元，擬配發 2.5 元現金股利，爲 5 年來最高，同時，南僑董事會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。

南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑董事會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。目前股本 7 億元的皇家可口公司 ，由南僑持有 99.65% 股權，皇家可口公司 2023 年稅後純益約 3.5 億元，每股純益達 3.6 元。