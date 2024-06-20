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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至5.67元，預估目標價為96元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.87元下修至5.67元，其中最高估值7.75元，最低估值4.4元，預估目標價為96元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.75(7.91)8.68.38
最低值4.4(4.4)5.186.8
平均值6.13(6.31)6.477.39
中位數5.67(5.87)6.287.13

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,586,35044,032,00047,558,770
最低值29,507,83026,290,00038,105,400
平均值32,791,99035,727,74041,266,970
中位數32,269,00035,419,61040,146,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.785.594.232.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,025,30736,781,99633,759,38928,959,304

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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