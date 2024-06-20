鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至37.5元，預估目標價為582元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.38元上修至37.5元，其中最高估值45.51元，最低估值29.01元，預估目標價為582元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|45.51(45.51)
|50.58
|51.38
|最低值
|29.01(29.01)
|29.54
|36.79
|平均值
|38.23(37.45)
|38.38
|41.99
|中位數
|37.5(36.38)
|34.13
|37.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28,849,000
|32,093,960
|35,116,250
|最低值
|24,142,000
|24,517,510
|26,047,230
|平均值
|26,216,610
|27,429,710
|29,130,830
|中位數
|26,068,150
|26,601,090
|26,229,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇