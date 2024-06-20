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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至37.5元，預估目標價為582元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.38元上修至37.5元，其中最高估值45.51元，最低估值29.01元，預估目標價為582元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值45.51(45.51)50.5851.38
最低值29.01(29.01)29.5436.79
平均值38.23(37.45)38.3841.99
中位數37.5(36.38)34.1337.8

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值28,849,00032,093,96035,116,250
最低值24,142,00024,517,51026,047,230
平均值26,216,61027,429,71029,130,830
中位數26,068,15026,601,09026,229,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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