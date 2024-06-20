台股站上23000點 鉅亨買基金「超底王」助攻掌握修正契機

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:10

台股再創歷史新高，指數衝破 23000 點大關。在這波市場熱潮中，投資人如何有效掌握修正契機，成為關注焦點；同時在市場高點時如何進行有效的資產配置，避免追高殺低更是一大挑戰。「鉅亨買基金」表示，在長期向上的投資市場，若能善用自動化加碼工具，更能掌握拉回買進時機。由鉅亨買基金開發的「超底王」機制，就是為投資人提供一個自動化、紀律性的投資工具，可幫助投資人在市場波動中逢低加碼，降低投資成本，提高長期回報。

「鉅亨買基金」投資研究部團隊表示，將超底王觸發 7% 的條件，應用於多個全球市場進行回測，以評估「超底王」機制在不同經濟體的表現。結果顯示，在印度、美國科技股和台灣市場，超底王的績效尤其出色，報酬率分別達到 1051%、872% 及 456%(註)。

「鉅亨買基金」投資研究團隊更進一步指出，回測的數據更可以發現，超底王在長期趨勢向上的市場中特別有效。基金教母蕭碧燕也曾提過，「一軍的好基金，長期趨勢向上，沒有最高點，只有波段高點」，長期趨勢向上的一軍基金，像是台股、美股、全球科技或美國科技型基金，每次修正後的低點會愈墊愈高，甚至遠比過去的高點還高；而高點則不斷創新高，若非得等大跌再加碼，投資人往往錯過不少行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁補充說明，對於追求最大化長期投資報酬的投資人來說，與其追高殺低或猶豫該不該進場，不如透過能自動捕捉逢低加碼機會的「超底王」，克服人性恐懼，打造大於單純定期定額的報酬率，讓財富累積更有感。

理財達人郭莉芳也指出，多數投資人常困在迷思中，以股市為例，希望逢低買進，漲到高點時獲利出場，但投資市場中殺進殺出其實是大忌。郭莉芳點出，如果時間拉長，只要選對長期趨勢向上的市場，定期定額應該鼓勵不要停利，但人性弱點蠻難克服，因此利用自動化的投資機制極其重要，也是累積資產的關鍵。

「鉅亨買基金」表示，定期定額加減碼機制在每次扣款日時進行判定，但超底王則是每日判定，更容易掌握市場急跌時的加碼機會。超底王以每日自動比對最新淨值與過去第 10 個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅 (%)，當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂。因此，在遇到市場急跌時，「超底王」可以更有效捕捉加碼好時機。

「超底王」不僅讓定期定額更進化，投資人也不用等到市場大跌，只要達到自己設定的跌幅 (5%~99%)，透過自動捕捉急跌加碼的機會，就可以強化投資效益。「鉅亨買基金」強調，不同於市面上同類型投資機制只能選擇單一品牌旗下的基金，「超底王」能選擇平台上投資標的，多達 86 個品牌系列、將近 4,000 檔基金投資人在投資選擇上更多元化。

在台股創新高的市場氛圍下，「鉅亨買基金」的「超底王」機制為投資人提供了有效的投資工具，幫助大眾在市場修正時逢低加碼，降低成本，提高回報。無論是資金充裕的投資人，還是資金有限的小資族，都可以根據自身的資金情況和風險承受度，設定適合的加碼條件。未來，隨著市場不斷變化，像是「超底王」這類自動化、紀律性的投資策略更能成為投資人掌握市場修正契機的重要利器。