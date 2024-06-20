盤後速報 - 威剛(3260)下週(6月27日)除息3元，預估參考價111.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
威剛(3260-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月20日)收盤價114.00元計算，預估參考價為111.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
威剛(3260-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。近5日股價上漲0.9%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|114.00
|3.0
|2.63%
|0.0
|2023/06/27
|86.9
|2.0
|2.3%
|0.0
|2022/07/21
|62.8
|5.4339
|8.65%
|0.0
|2021/08/09
|117.5
|3.1843
|2.71%
|0.0
|2020/07/21
|60.0
|1.4108
|2.35%
|0.0
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