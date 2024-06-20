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鉅亨速報

盤後速報 - 威剛(3260)下週(6月27日)除息3元，預估參考價111.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

威剛(3260-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月20日)收盤價114.00元計算，預估參考價為111.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

威剛(3260-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。近5日股價上漲0.9%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 114.00 3.0 2.63% 0.0
2023/06/27 86.9 2.0 2.3% 0.0
2022/07/21 62.8 5.4339 8.65% 0.0
2021/08/09 117.5 3.1843 2.71% 0.0
2020/07/21 60.0 1.4108 2.35% 0.0

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