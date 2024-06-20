盤後速報 - 波若威(3163)下週(6月27日)除息3.6元，預估參考價137.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
波若威(3163-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(6月20日)收盤價141.50元計算，預估參考價為137.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。近5日股價上漲17.81%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|141.50
|3.6
|2.54%
|0.0
|2023/06/28
|61.2
|4.2
|6.86%
|0.0
|2022/06/30
|48.6
|1.0
|2.06%
|0.0
|2021/09/01
|43.85
|2.5
|5.7%
|0.0
|2020/08/21
|60.9
|1.1595
|1.9%
|0.0
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