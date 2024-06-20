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鉅亨速報

盤後速報 - 波若威(3163)下週(6月27日)除息3.6元，預估參考價137.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

波若威(3163-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月20日)收盤價141.50元計算，預估參考價為137.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。近5日股價上漲17.81%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 141.50 3.6 2.54% 0.0
2023/06/28 61.2 4.2 6.86% 0.0
2022/06/30 48.6 1.0 2.06% 0.0
2021/09/01 43.85 2.5 5.7% 0.0
2020/08/21 60.9 1.1595 1.9% 0.0

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