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鉅亨速報

盤後速報 - 友威科(3580)下週(6月27日)除息2.02元，預估參考價69.48元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

友威科(3580-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.02元。

以今日(6月20日)收盤價71.50元計算，預估參考價為69.48元，息值合計為2.02元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 71.50 2.02 2.83% 0.0
2023/06/29 56.2 4.5 8.01% 0.0
2022/06/27 55.3 2.1 3.8% 0.0
2021/09/23 49.5 1.3 2.63% 0.0
2020/07/13 25.4 1.7448 6.87% 0.0

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