盤後速報 - 友威科(3580)下週(6月27日)除息2.02元，預估參考價69.48元

以今日(6月20日)收盤價71.50元計算，預估參考價為69.48元，息值合計為2.02元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。