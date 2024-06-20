盤後速報 - 友威科(3580)下週(6月27日)除息2.02元，預估參考價69.48元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
友威科(3580-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.02元。
以今日(6月20日)收盤價71.50元計算，預估參考價為69.48元，息值合計為2.02元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|71.50
|2.02
|2.83%
|0.0
|2023/06/29
|56.2
|4.5
|8.01%
|0.0
|2022/06/27
|55.3
|2.1
|3.8%
|0.0
|2021/09/23
|49.5
|1.3
|2.63%
|0.0
|2020/07/13
|25.4
|1.7448
|6.87%
|0.0
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