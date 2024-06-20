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鉅亨速報

盤後速報 - 國巨(2327)下週(6月27日)除息19.97元，預估參考價695.03元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

國巨(2327-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.97元。

以今日(6月20日)收盤價715.00元計算，預估參考價為695.03元，息值合計為19.97元，股息殖利率2.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。近5日股價上漲7.34%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 715.00 19.97238 2.79% 0.0
2023/07/05 497.5 9.99384 2.01% 0.0
2022/07/04 282.0 10.1028 3.58% 0.0
2021/08/02 560.0 10.0813 1.8% 0.0
2020/06/22 404.5 13.0617 3.23% 0.0

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