盤後速報 - 國巨(2327)下週(6月27日)除息19.97元，預估參考價695.03元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
國巨(2327-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.97元。
以今日(6月20日)收盤價715.00元計算，預估參考價為695.03元，息值合計為19.97元，股息殖利率2.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。近5日股價上漲7.34%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|715.00
|19.97238
|2.79%
|0.0
|2023/07/05
|497.5
|9.99384
|2.01%
|0.0
|2022/07/04
|282.0
|10.1028
|3.58%
|0.0
|2021/08/02
|560.0
|10.0813
|1.8%
|0.0
|2020/06/22
|404.5
|13.0617
|3.23%
|0.0
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