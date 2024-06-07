鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至48.35元，預估目標價為673元
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48元上修至48.35元，其中最高估值54.63元，最低估值42.88元，預估目標價為673元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|54.63(54.63)
|66.8
|70.07
|最低值
|42.88(42.88)
|42.39
|62
|平均值
|48.66(48.28)
|58.29
|67.46
|中位數
|48.35(48)
|60.27
|68.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|126,367,000
|143,532,000
|153,203,850
|最低值
|117,756,000
|124,286,000
|141,268,000
|平均值
|122,367,610
|134,442,060
|145,865,890
|中位數
|122,836,970
|134,898,000
|144,716,070
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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