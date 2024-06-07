search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至48.35元，預估目標價為673元

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 12:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48元上修至48.35元，其中最高估值54.63元，最低估值42.88元，預估目標價為673元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值54.63(54.63)66.870.07
最低值42.88(42.88)42.3962
平均值48.66(48.28)58.2967.46
中位數48.35(48)60.2768.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值126,367,000143,532,000153,203,850
最低值117,756,000124,286,000141,268,000
平均值122,367,610134,442,060145,865,890
中位數122,836,970134,898,000144,716,070

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

國巨6780.59%
美元/台幣32.25-0.09%

相關權證

國巨法興 槓桿6.83
國巨法興 槓桿6.47

鉅亨贏指標
了解更多

#動能均線獲利股

偏強
國巨

75%

勝率




Empty