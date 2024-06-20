創紀錄！今年迄今陸上市公司實施庫藏股逾4000億 勝過去年一整年

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 13:34

中國上市公司回購股票規模周三 (19 日) 創下歷史新高，根據 Wind 數據，今年以來已有 1582 家上市公司實施庫藏股計畫，規模達人民幣 954.97 億元(約 4035 億台幣)，創歷史同期新高，超過 2023 年 A 股市場全年的 914.15 億元。今年以來，共有超過 1900 家上市公司發佈回購相關公告。

《中國經濟周刊》報導，今年以來，A 股市場估值一直處於歷史偏低位置，1 月底和 2 月初更在歷史極低位置。伴隨著市場估值持續處於歷史低點，今年來 A 股上市公司密集發佈與回購股票相關的公告，回購潮爆發力道也遠遠超過往年。根據 Wind 數據，萬得全 A 截至周三的滾動本益比為 16.59 倍，滬深 300 滾動本益比為 11.88 倍，處於歷史偏低位置。

Wind 數據顯示，剔除重覆項後，今年來已有超過 1900 家中國上市公司發佈回購相關公告，超過 1600 家公告回購進度為實施或已完成狀態。

在 A 股市場今年來的回購潮中，實施註銷式回購在 A 股上市公司中逐漸普及。藥明康得、順豐控股、東方財富等多家上市公司推出註銷式回購，藥明康德回購的 20 億元已實施並均已註銷。

在今年迄今實施庫藏股的公司中，有 11 家上市公司回購金額超過人民幣 9 億元，其中藥明康德今年來已回購 20 億元，三安光電已回購 19.9 億元，寧德時代、九安醫療、順豐控股均已回購逾 10 億元，韋爾股份、格力電器、上汽集團、中國建築、和邦生物、保利發展也都已回購逾 9 億元。包括上述 11 家上市公司在內，今年來有 22 家上市公司回購金額超過 5 億元。

中信建投證券表示，股票回購是一種積極的信號，顯示公司管理層對自身未來前景感到樂觀。這一積極情緒向投資人傳達公司對經濟和產業的信心，有助於提振市場信心。