IDC：台灣Q1個人PC出貨優於預期 下半年整體PC有望年增2.1%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 09:53

根據 IDC 最新報告，今年第一季台灣個人 PC 出貨達 48.9 萬台，雖然受到調整庫存影響，出貨呈現年減，但優於預期。IDC 也預估，下半年在 AI PC 新機的帶動下，整體 PC 市場可以由負轉正，有望年增 2.1%。

IDC 指出，今年第一季個人 PC，包括桌上型、筆記型電腦及工作站，出貨達 48.9 萬台，優於預期，年減 2.9%。至於商用 PC 出貨方面，IDC 提到，在大型專案與通路備貨的挹注下，第一季逆勢成長，年增 2.1%，結束 2022 年第四季以來的頹勢，其中商用 NB 連續 2 年呈現季對季成長。

整體 PC 市場方面，IDC 資深市場分析師劉伊菡表示，疫情過後 PC 庫存水位過高問題已經逐漸緩解，市場需求也在漸漸恢復當中。雖然今年上半年整體 PC 市場仍呈現年對年下滑 3.3%，預期下半年在各品牌陸續推出 AI PC 新機的帶動下，整體 PC 市場可以由負轉正，與同期相比成長 1.2%。