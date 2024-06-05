IDC：中國市場PC庫存仍高 估2024年全球個人PC出貨持平

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 11:14

研調機構 IDC 指出，目前中國經濟面臨挑戰，短期內個人 PC 的庫存仍高，因此全球 PC 市場受到拖累，預估今年全球個人 PC 出貨將持平，達 2.6 億台，若扣除中國市場，預期今年 PC 市場將年增 2.6%。IDC 認為，中國 PC 市場要至 2025 年下半年才會復甦。

IDC 表示，若排除中國市場，隨著景氣逐漸改善，加上 AI PC 的問世，有三大動能將推動全球 PC 市場成長。首先是教育市場的更新週期到來，預計教育市場將貢獻 2960 萬台個人 PC 出貨，疫情間購買的 PC 到了換機時間。

接著是 Widows 更新週期開始，IDC 指出，由於 Windows 10 支援將於 2025 年底結束，預計將從 2024 年下半年開始帶動 PC 換機潮。最後則是家用市場部的帶動，扣除中國市場，今年有望年增 1.6%，