〈台幣〉股市熄火 量縮弱勢盤整收32.385元

美國聯準會官員暗示今年只會降息一次，時間點可能推遲至 12 月，帶動美元持續走強，台股今 (17) 日震盪收黑， 新台幣 兌美元續呈弱勢盤整，終場以 32.385 元作收，貶值 3.5 分，整體交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.495 億美元。

歐洲央行 (ECB) 與加拿大央行已開始降息，美國聯準會則按兵不動。Fed 在上周會議採取比預期更鷹派的基調，官員預計今年只會降息一次，並將開始時間延至最晚可能在 12 月，主席鮑爾也持保留態度，必須持續觀察通膨數據，若明顯放緩才會有進一步動作。