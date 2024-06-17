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外匯

〈台幣〉股市熄火 量縮弱勢盤整收32.385元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 17:05

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〈台幣〉股市熄火 量縮弱勢盤整收32.385元。(圖:shutterstock)

美國聯準會官員暗示今年只會降息一次，時間點可能推遲至 12 月，帶動美元持續走強，台股今 (17) 日震盪收黑，新台幣兌美元續呈弱勢盤整，終場以 32.385 元作收，貶值 3.5 分，整體交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.495 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.37 元，最高來到 32.36 元，盤中一度貶破 32.4 元關卡，終場貶幅收斂，收在 32.385 元，台北外匯市場成交值 10.16 億美元，元太外匯市場成交值 4.335 億美元。

台股上周屢創歷史新高，帶動外資熱錢流入，為新台幣升值提供支撐，不過，美國與其他國家利差仍大，持續吸引資金湧入，整體亞幣欲強不易，新台幣近來在 32.3 元關卡附近盤旋，呈現區間震盪。台股今天同步走低，呈現股匯雙黑。

根據央行統計，美元指數今天小漲 0.04%，觀察主要亞幣表現，韓元貶值 0.14%，新台幣亦貶值 0.11%，新加坡幣微貶 0.03%，人民幣力守平盤，日元則逆勢升值 0.08%。歐元相對貶值 0.07%。

歐洲央行 (ECB) 與加拿大央行已開始降息，美國聯準會則按兵不動。Fed 在上周會議採取比預期更鷹派的基調，官員預計今年只會降息一次，並將開始時間延至最晚可能在 12 月，主席鮑爾也持保留態度，必須持續觀察通膨數據，若明顯放緩才會有進一步動作。

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新台幣外匯美元貶值

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