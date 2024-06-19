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鉅亨速報

盤後速報 - 智原(3035)下週(6月26日)除息4.29元，預估參考價321.71元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

智原(3035-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.29元。

以今日(6月19日)收盤價326.00元計算，預估參考價為321.71元，息值合計為4.29元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。近5日股價上漲9.95%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 326.00 4.29275 1.32% 0.0
2023/06/15 186.0 5.0 2.69% 0.0
2022/07/14 146.5 3.3 2.25% 0.0
2021/07/27 121.5 1.0 0.82% 0.0
2020/07/02 47.75 1.1 2.3% 0.0

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