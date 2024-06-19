盤後速報 - 智原(3035)下週(6月26日)除息4.29元，預估參考價321.71元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
智原(3035-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.29元。
以今日(6月19日)收盤價326.00元計算，預估參考價為321.71元，息值合計為4.29元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。近5日股價上漲9.95%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|326.00
|4.29275
|1.32%
|0.0
|2023/06/15
|186.0
|5.0
|2.69%
|0.0
|2022/07/14
|146.5
|3.3
|2.25%
|0.0
|2021/07/27
|121.5
|1.0
|0.82%
|0.0
|2020/07/02
|47.75
|1.1
|2.3%
|0.0
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