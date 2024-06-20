盤後速報 - 勤益控(1437)下週(6月27日)除息1.13元，預估參考價37.62元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
勤益控(1437-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。
以今日(6月20日)收盤價38.75元計算，預估參考價為37.62元，息值合計為1.13元，股息殖利率2.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤益控(1437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲4.27%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|38.75
|1.13
|2.92%
|0.0
|2023/06/27
|28.95
|0.8
|2.76%
|0.0
|2022/06/27
|24.9
|0.9
|3.61%
|0.0
|2021/06/29
|25.65
|0.7
|2.73%
|0.0
|2020/06/30
|22.5
|1.1
|4.89%
|0.0
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