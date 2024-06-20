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鉅亨速報

盤後速報 - 勤益控(1437)下週(6月27日)除息1.13元，預估參考價37.62元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

勤益控(1437-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。

以今日(6月20日)收盤價38.75元計算，預估參考價為37.62元，息值合計為1.13元，股息殖利率2.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤益控(1437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲4.27%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 38.75 1.13 2.92% 0.0
2023/06/27 28.95 0.8 2.76% 0.0
2022/06/27 24.9 0.9 3.61% 0.0
2021/06/29 25.65 0.7 2.73% 0.0
2020/06/30 22.5 1.1 4.89% 0.0

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