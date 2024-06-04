AI應用接下來要輪動到「這族群」，重電和矽智財開始浮現投資價值

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 18:30

一顆輝達救台股，台股回測月線後，在黃仁勳執行長感動演講後，AI 風雲再起，指數直接攻擊站回短期均線，只要沒有跌破上升月線，多方趨勢不變，持續偏多操作，拉回佈局低檔轉強優質股，獲利空間更大。

大華國際投顧蘇建豐專注商機最大的 AI，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，AI 相關 (機器人，監控，鏡頭)。

蘇建豐從四月就開始持續操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，全部都是低檔佈局，安心獲利。

廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW)，輝達合作夥伴，連續兩天漲停，開始過熱，今天在 64.8 元賣出，股價 53.6~64.8 元，獲利 + 21%，資金收回佈局新 AI 概念股。

「隱藏機器人第四部曲」，第四部曲與日本合作生成式 AI，正宗軟體股，還推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，回測 10 日線後轉強，潛在上漲空間高達 + 40~50%，起漲點，把握最後上車機會。

「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，5/30 接回，還有上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。

5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，迎接 10 根漲停，股價最高來到 147.5 元，基本持股不含加碼大賺 + 138% 以上，明天要被放出來，要如何操作？重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。

「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，股價回測 10 日線後轉強，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。

「閃耀發光」，旗下車用事業成長，開發穿戴裝置，今年營運回溫，股價站上月線後偏弱整理，外資趁機吃貨，持續觀察月線支撐。

4 月和 5 月總共大賺 + 500% 以上，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

飆股 * 端 * 上桌，666 大禮包專案，6 月給你最 6 的專案，不只飆股要一檔接一檔端上來，剛好是年中，一年的中間點，如果你上半年操作不順利，下半年跟著蘇建豐帶你逆轉勝！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

AI 應用接下來要輪動到「這族群」，重電和矽智財開始浮現投資價值

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