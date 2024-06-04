AI應用接下來要輪動到「這族群」，重電和矽智財開始浮現投資價值
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 18:30
一顆輝達救台股，台股回測月線後，在黃仁勳執行長感動演講後，AI 風雲再起，指數直接攻擊站回短期均線，只要沒有跌破上升月線，多方趨勢不變，持續偏多操作，拉回佈局低檔轉強優質股，獲利空間更大。
大華國際投顧蘇建豐專注商機最大的 AI，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，AI 相關 (機器人，監控，鏡頭)。
目前 AI 屬於基礎建置階段，組裝，散熱，機殼等零組件，會率先受惠，一詮 (2486-TW)，廣運(6125-TW)，晟銘電(3013-TW)，迎廣(6117-TW)，勤誠(8210-TW) 等，都可以持續關注，不要過度追價，AI 應用後面需要軟體配合，才能將 AI 人工智慧發揮出來，因此軟體族群要好好留意。
蘇建豐從四月就開始持續操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，全部都是低檔佈局，安心獲利。
廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW)，輝達合作夥伴，連續兩天漲停，開始過熱，今天在 64.8 元賣出，股價 53.6~64.8 元，獲利 + 21%，資金收回佈局新 AI 概念股。
「隱藏機器人第四部曲」，第四部曲與日本合作生成式 AI，正宗軟體股，還推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，回測 10 日線後轉強，潛在上漲空間高達 + 40~50%，起漲點，把握最後上車機會。
「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，5/30 接回，還有上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。
5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，迎接 10 根漲停，股價最高來到 147.5 元，基本持股不含加碼大賺 + 138% 以上，明天要被放出來，要如何操作？重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。
「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，股價回測 10 日線後轉強，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。
「閃耀發光」，旗下車用事業成長，開發穿戴裝置，今年營運回溫，股價站上月線後偏弱整理，外資趁機吃貨，持續觀察月線支撐。
4 月和 5 月總共大賺 + 500% 以上，最強飆股都在蘇建豐掌握中！
接下來可以留意重電和矽智財 IP，產業趨勢不變，股價回測後，開始浮現投資價值，股價開始打底甚至站回月線，華城 (1519-TW)，中興電(1513-TW)，士電(1503-TW)，東元(1504-TW)，亞力(1514-TW)，世芯 - KY(3661-TW)，創意(3443-TW)，智原(3035-TW)，愛普(6531-TW)，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW)，芯鼎(6695-TW) 等。
飆股 * 端 * 上桌，666 大禮包專案，6 月給你最 6 的專案，不只飆股要一檔接一檔端上來，剛好是年中，一年的中間點，如果你上半年操作不順利，下半年跟著蘇建豐帶你逆轉勝！
留言 + 178 + 手機，一起賺。
【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
AI 應用接下來要輪動到「這族群」，重電和矽智財開始浮現投資價值
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇