安泰銀去年EPS僅0.56元歸咎這原因 今年展望審慎樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 17:40

安泰銀行 (2849-TW) 今 (29) 日下午召開法人說明會，2023 年淨收益新台幣 58.22 億元，稅後純益 11.01 億元，年增 3.3%，每股稅後純益 (EPS)0.56 元，每股淨值 17.13 元。安泰銀指出，為強化資產品質，近 2 年積極轉銷呆帳，導致稅後純益未有成長，展望今年，面對通膨、地緣政治等變數影響下，將審慎樂觀看待，持續追求成長。

安泰銀說明，去年獲利成長動能主要來自投資收益及手續費淨收益挹注。手續費淨收益 16.13 億元，年增 15%，受惠投資部位收益大幅增加，投資及其他淨收益 8.32 億元，年增 50%。在利息淨收益方面，高利率環境下存款利息費用大幅上升，影響利息淨收益表現，致利息淨收益僅 33.77 億元，較去年同期減少 16%。

安泰銀表示，在最適化的風險與收益下，追求平衡的放款組合。2023 年底放款餘額 2211 億元，存款餘額 2972 億元，存放比 74.4%，維持優於同業態勢。

安泰銀維持強健及高品質的資本水準，以支應未來業務成長，2023 年底資本適足率 16.96%、第一類資本比率及普通股權益比率皆為 15.79%，位居本國銀行第四名，優於全體本國銀行平均的 15.33%、13.22% 及 11.93%。

安泰銀 2024 年獲得惠譽國際信用評等公司確認評等，維持國內長期評等為’A(twn)’，評等展望穩定，國內短期評等為’F1(twn)’，未來將持續強化獲利能力，以實現有機資本成長。