中國4月增持美債 結束連3個月減持

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 14:40

美國財政部周二 (18 日) 公布數據顯示，4 月外國持有的美國公債數量，較 3 月的歷史高點有所下降。其中，做為美國第二大債權人，中國在 4 月增持了美國公債，結束了連續 3 個月的減持。

數據顯示，上個月中國持有的美國公債較上月增加 33 億美元，達 7707 億美元。這也是至少 1 年來，中國美債持股變動 (無論增加或減少) 規模最小的一次。

中國去年 3 月小幅增持美國公債，去年 4 月至 10 月連續 7 個月減持，11 月和 12 月再次增持。今年以來，1 月削減了 186 億美元，2 月削減了 227 億美元，3 月削減了 76 億美元。自 2022 年 4 月以來，中國持有的美國公債均不足 1 兆美元。

美國最大債權國日本 4 月所持美國公債較上月減少 375 億美元，至 1.15 兆美元。美國第三大債權國英國也減持 179 億美元，至 7102 億美元。

整體而言，4 月外國投資者美國公債持有量從 3 月修正後的 8.084 兆美元，降至 8.018 兆美元。

美國財政部國際資本 (TIC) 系統 數據顯示，長期證券和銀行資金流量的所有外國淨收購總額，為淨流入 662 億美元，其中私人流入 442 億美元，外國官方機構流入 220 億美元。