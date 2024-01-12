國泰證1月投資觀點 看好這三大成熟市場

國泰證券今 (12) 日發布 1 月投資觀點，2024 年起，隨著美國聯準會政策論調轉「鴿」，甚至暗示即將啟動降息循環，續對美、歐和日本市場抱持「正向」看法。

聯準會主席鮑爾首度鬆口討論降息時間，美國公債指數年度總報酬擺脫連跌的頹勢。

據高盛研究，穩健的就業市場和良好的資產負債表，仍支撐消費動能，美國的消費者信心相對較佳。

國泰證券觀察，經濟數據持穩，例如 12 月全球綜合 PMI 指數有落底止穩跡象、製造業 PMI 雖處多空分水嶺未再惡化，以及服務業 PMI 較前一個月回溫等，有助激勵今年全球主要股市表現。

另一方面，經過三個季度調整，多數龍頭廠商認為庫存修正已經完成，接下來可望進入庫存回補週期，各國的出口動能可否延續，將是觀察重點。

展望全球股市，國泰證券對歐美和日本市場抱持「正向」看法，主要原因為，2023 年末美國企業獲利續創新高，2024 年隨著科技、通訊與非必需消費品等產業的銷售回升，整體市場獲利成長可期，進而提振投資人的信心。

至於日本股市，國泰證說明，大型日本企業景氣已超越疫前水準，小型日本企業營運也增溫，經濟復甦腳步消弭市場原先擔憂，建議投資人關注日股中的工業、消費、金融和科技等產業新年度財報。