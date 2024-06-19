中國太陽能產業產能持續嚴重過剩 有個地方撐起「全村希望」

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 10:19

中國太陽能產業產能嚴重過剩，去年矽料產能高 143 萬噸，矽片 622GW，電池 545GW，零件 499GW，均位居世界第一，其中零件產能更高出全球八成，巨大的過剩產能只能靠出口來消化。

中國《虎嗅網》報導，考量到歐美紛紛對中國太陽能樹起貿易壁壘，並扶持本土企業對抗中國，目前正跟中國處於貿易蜜月期的中東，正成為緩解中國太陽能產能的重要出口。

中東在 2012 年到 2021 年期間，再生能源裝機總量成長率僅 76%，遠低於世界平均 112%。2021 年底，全球再生能源裝機量 3587GW，中東僅 24GW，在全球佔比不到 1%。

隨著雙碳目標推進，全球能源結構向清潔能源加快轉型，新一代阿拉伯世界領導人清楚認知若只有金錢和石油，中東將失去未來。因此，阿拉伯人近年瘋狂向清潔能源撒錢，並提出雄心勃勃的計畫。

阿拉伯聯合大公國發佈「2050 年能源戰略」，希望 2050 年將清潔能源佔比提高到 50%，甚至力爭 2050 年實現凈零碳排。沙烏地阿拉伯在《2030 願景》中也指出，到 2030 年，非石油能源的出口佔 GDP 比重從原來的 16% 提高到 50%，爭取將非石油收入提高 6 倍。約旦也打算 2030 年將再生能源發電佔比提高到 31%。

這些宏偉計畫中，太陽能是最重要的新能源方向。沙國打算在 2030 年將太陽能裝機增至 40GW，若達成將躋身全球前 5 大太陽能市場。以去年該國裝機量 7GW 來估算，未來 7 年要增加近 5 倍。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼正推進他豪擲 5000 億美元的「新未來城」計畫，將全部使用風能、太陽能等清潔能源，實現 100% 零排放。為實現這一目標，沙國能源部打算投資 1 兆里亞爾 (約 8 兆台幣)。

長期來看，中東太陽能市場的發展動能遠優於中國國內。根據 InfoLink 預測，2027 年中東需求量將達到 29GW 到 35GW。中東有巨大發展需求，中國有龐大產能，雙方合作可說一拍即合，且沙國並非單純購買太陽能零件進行發電，是要全盤引進吸收，組建先進的太陽能產業鏈。

此外，在歐美頻頻設置障礙的情況下，中國企業再將歐美視為戰略出口地區已經不合時宜，轉向中東等新興市場，正逢其時。

中東的太陽能資源和石油一樣得天獨厚，當地氣候以熱帶沙漠為主，幾乎所有地區的太陽能輻射能量都非常高。這種級別的太陽能在全球也僅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳洲局部地區存在。可以說，阿拉伯世界是開發太陽能的天然沃土。

中國太陽能產品近年加速進入中東，過去兩年對中東和北非地區的太陽能零件出口連續突破 10GW，尤其是沙國、阿拉伯聯合大公國成長迅速。以沙國為例，中國 2022 年對沙國的太陽能零件出口額是 3.1 億美元，隔年則達到 13.4 億美元，暴增 3 倍多，沙國也成為中國元件第六大出口國。

自 2023 年以來，一波波的考察團從中國出發前往中東尋找投資機會，在清潔能源、電力方面投資需求旺盛的中東世界，成為中國光伏的新突破口。

去年 TCL 中環 (002129-CN) 、天合光能 (688599-CN) 決定赴沙國建廠，中國能建 (601868-CN) 還拿下沙國光電專案的承建權，佔地 53 平方公里，是全球興建中最大的太陽能光電站專案。該計畫採用全球目前最先進的 N 型雙面太陽能零件、平單軸自動跟蹤式支架，同時也帶動中國設備與技術「出海」。