無視比特幣近日回深！幣安：年底將漲破8萬美元 明年表現更好

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 13:50

比特幣 (BTC) 今 (19) 日在亞洲早盤小跌，但力守 6.5 美元大關之上，主要因為美國比特幣現貨 ETF 大量現金流出，加劇了這個全球最大加密貨幣在價格上的困境。

最新數據顯示，富達跟方舟的比特幣現貨 ETF 分別流出 9200 萬美元和 5000 萬美元，這一趨勢凸顯受近期市場波動和看跌情緒影響，機構投資者對比特幣普遍抱持謹慎態度。

但即便比特幣近日不斷回檔，甚至可能下探 6 萬美元，但幣安執行長鄧偉政 (Richard Teng) 仍預測，比特幣到今年底將突破 8 萬美元，並認為明年對整個加密貨幣行業來說將比今年更出色，因整體宏觀經濟形勢將會更好。

鄧偉政周一 (17 日) 接受知名加密貨幣 Podcast 頻道 Bankless 採訪時表示，今年稍晚可能會降息，宏觀經濟環境和利率環境將進一步改善。因此幣安認為這一切將在明年進一步推高加密貨幣價格。此外，隨著以太幣現貨 ETF 的批准，新的流動性和使用者將增加，加密貨幣的未來前景更加光明。

鄧偉政去年底曾預估比特幣今年目標價為 8 萬美元，但當時未考慮到比特幣 ETF 推出快於預期後的資金流入強勁，因此這次調整預測，認為比特幣年底將突破 8 萬美元。

鄧偉政還提到，包括渣打銀行等許多分析師預測比特幣明年將上看 20 萬美元，甚至可能達到 25 萬美元。

儘管如此，比特幣也有可能在短期內跌破 6.4 萬美元，然後再進入上升趨勢。市場分析師認為，當價格高於 7.16 萬美元，恐將進一步下跌。

比特幣在 6 月 7 日一度漲高至 7 萬 1949 美元，但隨後跌破 6.5 萬美元，本週下跌近 6%，創今年 6 月來新低。