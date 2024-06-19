川普近日頻公開力挺加密貨幣行業！紐時：幣圈正對今年大選產生重大影響

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 08:50

美國前總統川普近日頻頻公開力挺加密貨幣，周一 (17 日) 宣稱當選後將把佛州打造為加密貨幣之都，上周六 (15 日) 過 78 歲生日時又明確表態反對現任總統拜登對加密貨幣的一切打壓行動，積極拉攏加密貨幣世界中的選民。

《紐約時報》報導，加密貨幣行業正試圖擺脫一波又一波的醜聞，並在今年美國總統大選中發揮影響力，這已成為幣圈內無人不知的政治話題。該行業正對美國政界產生重大影響，這一變化源於加密貨幣研究公司 Messari 執行長 Ryan Selkis 上月在佛州海湖莊園與川普的一場晚宴。

Selkis 上月應川普之邀發言時稱，美國有 5000 萬加密貨幣持有者，這是一股巨大的選民力量。這句話引發川普對加密貨幣的支持行動，加密貨幣迅速成為了一個政治話題。

目前，Ripple、Coinbase(COIN-US) 跟創投業者 Andreessen Horowitz 三家大型加密貨幣公司已投入約 1.5 億美元，聯合成立一個超級政治行動委員會 (PAC) 聯盟支持對加密貨幣友好的候選人。

許多加密貨幣支持者認為今年大選對幣圈是一個重要起點。數個加密貨幣公司在兩年前倒閉後，拜登政府對業內關鍵人物提起訴訟和刑事指控。美國證交會 (SEC) 對加密貨幣行業的監管力度之大，甚至被認為是試圖將其趕出美國。

Ripple Labs 首席執行官布拉德 · 加林豪斯表示：“2024 年的選舉將是加密貨幣歷史上最重要的選舉。 技術正成為黨派政治問題。”

加密貨幣支援者稱，2024 年大選對該行業至關重要。 前總統特朗普公開支援加密貨幣，並積极參與多個加密貨幣活動。 與此同時，拜登政府則保持強硬立場。 特朗普宣佈將接受數字貨幣捐款，以爭取加密貨幣支援者的選票。

隨著加密貨幣行業在政治中的聲音越來越大，人們開始關注這次選舉的結果。

多年來一直跟聯邦政府爭執不休的 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 表示，今年大選將是加密貨幣史上最重要的選舉，技術正成為政黨的政治問題。他跟 Selkis 等加密貨幣行業高管認為，新近活躍起來的「加密貨幣選民」可能會影響最終的大選結果。

今年 3 月，由 Ripple 和 Coinbase 等加密貨幣公司支持的 PAC「Fairshake」砸約千萬美元投放廣告，攻擊參與加州參議員初選的民主黨候選人 Katie Porter 眾議員，後者跟長期批評加密貨幣的參議員 Elizabeth Warren 來往密切，最終 Porter 輸掉選舉。

對此金融改革倡導組織 Better Markets 總裁 Dennis Kelleher 擔憂地表示，一個相對較小的行業正透過資金影響政治人物，試圖操縱公共政策。

長期以來，拜登一直被視為加密貨幣的反對者，因其任命的 SEC 主席 Gary Gensler 起訴多家加密貨幣公司，但包括投資人 Mark Cuban 在內的一些拜登支持者已敦促他修復與加密貨幣行業的關係。