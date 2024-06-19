川普近日頻公開力挺加密貨幣行業！紐時：幣圈正對今年大選產生重大影響
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 08:50
美國前總統川普近日頻頻公開力挺加密貨幣，周一 (17 日) 宣稱當選後將把佛州打造為加密貨幣之都，上周六 (15 日) 過 78 歲生日時又明確表態反對現任總統拜登對加密貨幣的一切打壓行動，積極拉攏加密貨幣世界中的選民。
《紐約時報》報導，加密貨幣行業正試圖擺脫一波又一波的醜聞，並在今年美國總統大選中發揮影響力，這已成為幣圈內無人不知的政治話題。該行業正對美國政界產生重大影響，這一變化源於加密貨幣研究公司 Messari 執行長 Ryan Selkis 上月在佛州海湖莊園與川普的一場晚宴。
Selkis 上月應川普之邀發言時稱，美國有 5000 萬加密貨幣持有者，這是一股巨大的選民力量。這句話引發川普對加密貨幣的支持行動，加密貨幣迅速成為了一個政治話題。
目前，Ripple、Coinbase(COIN-US) 跟創投業者 Andreessen Horowitz 三家大型加密貨幣公司已投入約 1.5 億美元，聯合成立一個超級政治行動委員會 (PAC) 聯盟支持對加密貨幣友好的候選人。
許多加密貨幣支持者認為今年大選對幣圈是一個重要起點。數個加密貨幣公司在兩年前倒閉後，拜登政府對業內關鍵人物提起訴訟和刑事指控。美國證交會 (SEC) 對加密貨幣行業的監管力度之大，甚至被認為是試圖將其趕出美國。
Ripple Labs 首席執行官布拉德 · 加林豪斯表示：“2024 年的選舉將是加密貨幣歷史上最重要的選舉。 技術正成為黨派政治問題。”
加密貨幣支援者稱，2024 年大選對該行業至關重要。 前總統特朗普公開支援加密貨幣，並積极參與多個加密貨幣活動。 與此同時，拜登政府則保持強硬立場。 特朗普宣佈將接受數字貨幣捐款，以爭取加密貨幣支援者的選票。
隨著加密貨幣行業在政治中的聲音越來越大，人們開始關注這次選舉的結果。
多年來一直跟聯邦政府爭執不休的 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 表示，今年大選將是加密貨幣史上最重要的選舉，技術正成為政黨的政治問題。他跟 Selkis 等加密貨幣行業高管認為，新近活躍起來的「加密貨幣選民」可能會影響最終的大選結果。
今年 3 月，由 Ripple 和 Coinbase 等加密貨幣公司支持的 PAC「Fairshake」砸約千萬美元投放廣告，攻擊參與加州參議員初選的民主黨候選人 Katie Porter 眾議員，後者跟長期批評加密貨幣的參議員 Elizabeth Warren 來往密切，最終 Porter 輸掉選舉。
對此金融改革倡導組織 Better Markets 總裁 Dennis Kelleher 擔憂地表示，一個相對較小的行業正透過資金影響政治人物，試圖操縱公共政策。
長期以來，拜登一直被視為加密貨幣的反對者，因其任命的 SEC 主席 Gary Gensler 起訴多家加密貨幣公司，但包括投資人 Mark Cuban 在內的一些拜登支持者已敦促他修復與加密貨幣行業的關係。
不過，並非所有幣圈人士都支持川普，為加密貨幣公司 Uniswap 工作的民主黨人士 Marvin Ammori 上月與 Selkis 在一場會議上討論該行業的政治策略時，便警告幣圈要提防川普可能不會兌現競選承諾。
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