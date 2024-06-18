瑞銀: 若房市政策再加碼 中國全年GDP增速將達4.9%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 19:25

6 月上半，中國主要城市的新房銷售仍較去年同期下跌，許多刺激購屋方案效果逐步減弱。瑞銀首席中國經濟學家指出，為進一步推動房地產去庫存，中國央行可能會擴大再貸款規模、降低放貸利率。如果更多刺激房市政策出台，預計下半年經濟增長動能將持穩在 4-5%，從而全年 GDP 增速將達到 4.9%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，因去年基期較低，今年 5 月社會消費品零售增長超出預期，製造業投資也保持快速增長。得益於全球科技週期上行和外需穩健，出口年增顯著反彈。但房地產活動仍出現同比下跌，經季節性調整後的房地產銷售和新開工面積均較 4 月和一季度水準略有下降。

基礎建設的投資和去年同期相比，增速放緩，主要由於地方政府財政狀況疲弱，地方融資平台融資受限。工業生產增長放緩幅度更超出預期，顯示中國境內經濟活動較弱，抵消了出口增長加速的提振效果。按 5 年複合年增長率計算，與 4 月份相比，大多數經濟活動的增長動能基本持穩或略有好轉，但均弱於第一季度。

至於房地產政策支持，仍需政府進一步加碼。汪濤指出，儘管 5 月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但 6 月上半，主要城市的新房銷售仍較去年同期下跌，整體二手房掛牌量居高不下。近期提振購房需求的政策需要一定時間見效，她認為，效果可能在逐步減弱。央行設立了新的再貸款工具以支持房地產去庫存，但到目前為止各地去庫存進展有限。

為進一步推動房地產去庫存，她認為央行可能會進一步增加再貸款規模、並降低其利率。如果中央政府出台自上而下的指導方案明確去庫存政策實施的相關細則，這將有助於降低道德風險、減少地方政府的猶豫和觀望態度。

除了推進去庫存之外，中國政府正在擴大房地產融資協調 “白名單” 機制，推動保交樓。此外，自 5 月以來，政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，這應有助於支撐基建投資和整體信貸增長。不過考慮到地方隱性債務持續受限，瑞銀依然預計 2024 年基建投資增速將較 2023 年放緩。

汪濤指出，預計年內央行不會降低 MLF（中期借貸便利）利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR （貸款基礎利率）可能會下調 10-20 個基點。如果經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，預期 7 月政治局會議或之後可能出台更多政策支持措施。