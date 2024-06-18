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鉅亨速報

盤後速報 - 勤誠(8210)下週(6月25日)除息5元，預估參考價296.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

勤誠(8210-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月18日)收盤價301.00元計算，預估參考價為296.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤誠(8210-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦應用軟體設計工程業務。有關電腦用品及週邊設備之進出口貿易業務。有關電腦週邊設備及其用品耗材主件系統之研展製造加工及買賣業務。近5日股價上漲0.16%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 301.00 4.99997 1.66% 0.0
2023/06/21 151.5 4.00083 2.64% 0.0
2022/06/23 65.5 3.001 4.58% 0.0
2021/05/31 78.7 4.0017 5.08% 0.0
2020/07/13 96.9 4.6 4.75% 0.0

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