盤後速報 - 新麗(9944)下週(6月25日)除息0.6元，預估參考價21.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
新麗(9944-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(6月18日)收盤價22.40元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
新麗(9944-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不織布之製造加工及買賣。寢具之製造加工及買賣。相關機械之製造加工及買賣。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|22.40
|0.6
|2.68%
|0.0
|2023/06/20
|23.05
|1.05
|4.56%
|0.0
|2022/06/21
|20.1
|1.0
|4.98%
|0.0
|2021/06/18
|21.8
|0.4
|1.83%
|0.0
|2018/08/27
|16.05
|0.3
|1.87%
|0.0
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