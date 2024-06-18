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鉅亨速報

盤後速報 - 新麗(9944)下週(6月25日)除息0.6元，預估參考價21.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

新麗(9944-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(6月18日)收盤價22.40元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

新麗(9944-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不織布之製造加工及買賣。寢具之製造加工及買賣。相關機械之製造加工及買賣。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 22.40 0.6 2.68% 0.0
2023/06/20 23.05 1.05 4.56% 0.0
2022/06/21 20.1 1.0 4.98% 0.0
2021/06/18 21.8 0.4 1.83% 0.0
2018/08/27 16.05 0.3 1.87% 0.0

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