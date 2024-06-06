鉅亨網新聞中心 2024-06-06 18:30

台積電宣布要買回庫藏股，區間 598~1281 元，暗示台積電看好自家營運，加上先進製程和 CoWoS 封裝，可望漲價 10~20%，未來營運持續成長，股價跳空大漲創下新高，帶動台股創高，多方趨勢不變，不過投資朋友，你高興嗎？

大華國際投顧蘇建豐表示，仔細觀察盤勢，台股創高，幾乎都是台積電，聯發科，鴻海貢獻，從上週開始，幾乎每天的下跌家數都比上漲家數還多，從騰落指標可以看到，這幾天加權指數和指標是反向，代表台股創高但是大多數的股票都是下跌，因此近期並不好操作，接下來要觀察資金何時輪動回其餘族群，那時候才是賺大錢的時機點，詳細分析可看蘇建豐 YT 簡單操盤。

5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，漲到被處置，但是龍哥與大家分析，獲利好的處置，不會影響原本趨勢，果然，放出來之後，連續兩天漲停，迎接第 12 根漲停，股價最高來到 157.5 元，大賺 + 158%，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。

龍哥從四月就開始操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW) 獲利 + 21%，全部都是低檔佈局，安心獲利。

「隱藏機器人第四部曲」，第四部曲與日本合作生成式 AI，正宗軟體股，還推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間高達 + 40~50%，把握上車機會。

「AI 新飆股」，打入亞馬遜和微軟供應鏈，可望再打入 GOOGLE 和 META，AI 伺服器營收占比高，第一季獲利年增 2XX%，今天股價大漲 9%，剛站穩月線，潛在上漲空間 + 30~40%，把握佈局機會。

同場加映，「材料王者」，電子上游材料，醞釀漲價，營收逐季成長，股價剛突破，潛在上漲空間 + 30~40%，現在就是起漲點。

「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，5/30 接回，短線上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。

「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。

4 月和 5 月總共大賺 + 540%，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

飆股 * 端 * 上桌，666 大禮包專案，6 月給你最 6 的專案，飆股要一檔接一檔端上來，剛好是年中，一年的中間點，如果你上半年操作不順利，下半年跟著蘇建豐帶你逆轉勝！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股創高，你高興嗎? 一個人的武林該如何因應? 京晨科放出來更大尾，連續兩天漲停!

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