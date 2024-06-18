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鉅亨速報

盤後速報 - 華鎂鑫(8087)下週(6月25日)除息0.49元，預估參考價53.31元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

華鎂鑫(8087-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.49元。

以今日(6月18日)收盤價53.80元計算，預估參考價為53.31元，息值合計為0.49元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華鎂鑫(8087-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為各類能源發電案場之開發、設計與工程服務。電廠資產管理及維運服務。儲能服務及再生能源售電。近5日股價下跌1.11%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 53.80 0.4926 0.92% 0.0
2018/08/23 8.85 0.1 1.13% 0.0
2013/07/09 8.1499996 0.2 2.45% 0.0
2010/07/20 15.2 0.15 0.99% 0.0
2007/08/22 11.45 0.09506583 0.87% 0.0

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