盤後速報 - 華鎂鑫(8087)下週(6月25日)除息0.49元，預估參考價53.31元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
華鎂鑫(8087-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.49元。
以今日(6月18日)收盤價53.80元計算，預估參考價為53.31元，息值合計為0.49元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華鎂鑫(8087-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為各類能源發電案場之開發、設計與工程服務。電廠資產管理及維運服務。儲能服務及再生能源售電。近5日股價下跌1.11%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|53.80
|0.4926
|0.92%
|0.0
|2018/08/23
|8.85
|0.1
|1.13%
|0.0
|2013/07/09
|8.1499996
|0.2
|2.45%
|0.0
|2010/07/20
|15.2
|0.15
|0.99%
|0.0
|2007/08/22
|11.45
|0.09506583
|0.87%
|0.0
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