華鎂鑫加速溫室農電共生 首波高價食材羽衣甘藍問世

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 16:32

華鎂鑫指出，本次合作嘗試建立從種植技術到通路銷售的完整模式，建置綠電裝置時，也可以提高土地利用價值，為農民創造收益，藉此引進大額資金進駐，吸引青農返鄉，達到綠能加持農業創新的目標。

華鎂鑫目前已規劃三個光電溫室案場，並延攬資深農技專家，以及專研自動化環境控制的青年團隊，分別在桃園和屏東高雄地區建造高規格的光電溫室示範農場，分別種植羽衣甘藍、香莢蘭 (即香草) 以及無毒檸檬，種植過程嚴密防控病蟲害，避免使用農藥，種植出安全無毒，且具有高附加價值的高級農作物。

首波高價食材羽衣甘藍已開始試賣，接續將栽種高經濟價值的香莢蘭，每座示範農電溫室占地約 1500 坪至 3000 坪，除每年可發電超過 100 萬度外，作物年產值合計可望超過 500 萬元。

羽衣甘藍由於富含抗氧化物、維生素 A、C 還有胡蘿蔔素，可調節人體新陳代謝，有「超級健康食物」之稱。在國外是常見的高級食材，近年雖然有少數引進國內，但尚未有大量栽種。

政府設定 2025 年將綠能裝置容量增加至 20 GW 的目標，其中又以一地多用的農漁電合作為重點。台灣農地面積廣闊且農業技術精良，但因農地破碎整合困難，不易推動規模化或加值化，導致農家子弟離鄉發展，農民年齡老化，農業產值不振。政府大力推廣漁電共生以來，已促成許多城鄉養殖用地大幅整合，數十公頃甚至超過百公頃魚塭透過大型光電業者的投資，得以引進大量國內外金融及氣候資金，使漁業養殖邁向大型化、自動化。

華鎂鑫指出，坊間農電多以種植菇類為主，但國內菇類生產已明顯過剩，應著手布局高端產值之精緻農業，串起從種植到加工乃至銷售等產銷一條龍供應鏈，而綠能產業的大額資本投入恰可帶動農業的產業新生，為台灣精緻農業邁向大型化、自動化、規模化鋪路。