盤後速報 - M31(6643)下週(6月25日)除權息10元，預估參考價1101.64元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
M31(6643-TW)下週(6月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利8元，股票股利2元，合計股利10元。
以今日(6月18日)收盤價1330.00元計算，預估參考價為1101.64元，權息值合計為228.36元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
M31(6643-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽智財授權金及權利金。近5日股價上漲12.45%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|1330.00
|8.0011
|0.6%
|2.0003
|2023/07/13
|1075.0
|8.0005
|0.74%
|1.0001
|2022/06/16
|283.5
|6.3006
|2.22%
|0.0
|2021/08/23
|309.0
|8.0
|2.59%
|0.0
|2020/06/23
|354.5
|7.5509
|2.13%
|0.0
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