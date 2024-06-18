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鉅亨速報

盤後速報 - M31(6643)下週(6月25日)除權息10元，預估參考價1101.64元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

M31(6643-TW)下週(6月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利8元，股票股利2元，合計股利10元。

以今日(6月18日)收盤價1330.00元計算，預估參考價為1101.64元，權息值合計為228.36元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

M31(6643-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽智財授權金及權利金。近5日股價上漲12.45%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 1330.00 8.0011 0.6% 2.0003
2023/07/13 1075.0 8.0005 0.74% 1.0001
2022/06/16 283.5 6.3006 2.22% 0.0
2021/08/23 309.0 8.0 2.59% 0.0
2020/06/23 354.5 7.5509 2.13% 0.0

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