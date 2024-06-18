盤後速報 - 均華(6640)下週(6月25日)除息5元，預估參考價549.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
均華(6640-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月18日)收盤價554.00元計算，預估參考價為549.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
均華(6640-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。近5日股價上漲14.41%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|554.00
|5.0
|0.9%
|0.0
|2023/06/26
|94.7
|6.0
|6.34%
|0.0
|2022/07/21
|93.0
|5.0
|5.38%
|0.0
|2021/07/19
|127.5
|3.0
|2.35%
|0.0
|2020/07/21
|45.4
|3.0
|6.61%
|0.0
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