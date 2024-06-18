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鉅亨速報

盤後速報 - 均華(6640)下週(6月25日)除息5元，預估參考價549.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

均華(6640-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月18日)收盤價554.00元計算，預估參考價為549.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

均華(6640-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。近5日股價上漲14.41%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 554.00 5.0 0.9% 0.0
2023/06/26 94.7 6.0 6.34% 0.0
2022/07/21 93.0 5.0 5.38% 0.0
2021/07/19 127.5 3.0 2.35% 0.0
2020/07/21 45.4 3.0 6.61% 0.0

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