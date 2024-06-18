盤後速報 - 鈺邦(6449)下週(6月25日)除息2.3元，預估參考價145.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
鈺邦(6449-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(6月18日)收盤價148.00元計算，預估參考價為145.7元，息值合計為2.3元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。近5日股價上漲20.97%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|148.00
|2.3
|1.55%
|0.0
|2023/07/19
|55.6
|2.3
|4.14%
|0.0
|2022/07/11
|44.65
|2.0
|4.48%
|0.0
|2021/09/10
|52.0
|1.9
|3.65%
|0.0
|2020/07/29
|36.7
|1.0
|2.72%
|0.0
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