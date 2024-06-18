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鉅亨速報

盤後速報 - 鈺邦(6449)下週(6月25日)除息2.3元，預估參考價145.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

鈺邦(6449-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(6月18日)收盤價148.00元計算，預估參考價為145.7元，息值合計為2.3元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。近5日股價上漲20.97%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 148.00 2.3 1.55% 0.0
2023/07/19 55.6 2.3 4.14% 0.0
2022/07/11 44.65 2.0 4.48% 0.0
2021/09/10 52.0 1.9 3.65% 0.0
2020/07/29 36.7 1.0 2.72% 0.0

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