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鉅亨速報

盤後速報 - 凌通(4952)下週(6月25日)除息1.3元，預估參考價65.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

凌通(4952-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(6月18日)收盤價66.90元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌通(4952-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I501010產品設計業。CC01080電子零組件製造業。I301020資料處理服務業。近5日股價上漲2.54%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 66.90 1.3 1.94% 0.0
2023/06/30 57.3 5.0 8.73% 0.0
2022/06/22 72.6 5.4 7.44% 0.0
2021/08/11 75.7 2.4 3.17% 0.0
2020/07/03 32.55 1.8 5.53% 0.0

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