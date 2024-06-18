盤後速報 - 凌通(4952)下週(6月25日)除息1.3元，預估參考價65.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
凌通(4952-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(6月18日)收盤價66.90元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌通(4952-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I501010產品設計業。CC01080電子零組件製造業。I301020資料處理服務業。近5日股價上漲2.54%，集中市場加權指數上漲2.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|66.90
|1.3
|1.94%
|0.0
|2023/06/30
|57.3
|5.0
|8.73%
|0.0
|2022/06/22
|72.6
|5.4
|7.44%
|0.0
|2021/08/11
|75.7
|2.4
|3.17%
|0.0
|2020/07/03
|32.55
|1.8
|5.53%
|0.0
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