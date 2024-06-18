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鉅亨速報

盤後速報 - 京鼎(3413)下週(6月25日)除息11.3元，預估參考價295.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

京鼎(3413-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.3元。

以今日(6月18日)收盤價307.00元計算，預估參考價為295.7元，息值合計為11.3元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 307.00 11.29991 3.68% 0.0
2023/07/03 202.0 13.78773 6.83% 0.0
2022/06/28 192.5 8.6916 4.52% 0.0
2021/08/25 215.5 6.983 3.24% 0.0
2020/07/17 200.0 3.9988 2.0% 0.0

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