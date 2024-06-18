盤後速報 - 京鼎(3413)下週(6月25日)除息11.3元，預估參考價295.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
京鼎(3413-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.3元。
以今日(6月18日)收盤價307.00元計算，預估參考價為295.7元，息值合計為11.3元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|307.00
|11.29991
|3.68%
|0.0
|2023/07/03
|202.0
|13.78773
|6.83%
|0.0
|2022/06/28
|192.5
|8.6916
|4.52%
|0.0
|2021/08/25
|215.5
|6.983
|3.24%
|0.0
|2020/07/17
|200.0
|3.9988
|2.0%
|0.0
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