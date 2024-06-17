睽違九個月！黃仁勳再度減持輝達股票

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-18 11:23

美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，黃仁勳在 6 月 13 日和 6 月 14 日分別出脫 12 萬股輝達股票，共計 24 萬股，出售價格介於 127.78 美元至 132.23 美元，總共獲得超過 3,100 萬美元的現金。

同樣在周一收盤後，黃仁勳還提交了一份 144 表格，他會在周一賣出 12 萬股輝達股票。如果這一交易順利完成，輝達會在後續幾天進一步揭露黃仁勳售股的訊息。

當然，黃仁勳近些日子準備出售輝達股票這件事情，對一些關注財經新聞的投資人來說不算意外。

輝達在今年 3 月底發布的詳細季度財務報告（10-Q 表）中，裡面就「藏著」這樣一條訊息：黃仁勳在 3 月 14 日，設置了一項 10b5-1 售股計畫，最多會在 2025 年 3 月底前賣掉至多 60 萬股輝達股票。

他上次出售輝達股票是在去年 9 月 14 日，當時他按每股 4 美元的價格行權買入 29,684 股輝達股票後拋出，平均售股價格為 455.75 美元，所得接近 1,350 萬美元。