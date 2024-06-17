美國電動車製造廠Fisker申請破產保護

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-06-18 14:10

隨著與大型車廠交易談判破裂，長期陷於困境的美國電動車製造商 Fisker (FSRN-US) 周一 (17 日) 晚間申請破產保護。

據《路透》報導， Fisker Group Inc 根據美國破產法第 11 章在特拉華州申請破產，其資產估計為 5 億至 10 億美元，負債在 1 億至 5 億美元之間。根據法庭文件，Fisker 預計債權人數為 200-999 人。

Fisker 早前曾宣布獲利低於預期，並計畫裁員 15%，之後尋求破產。公司在今年 2 月表示，如果無法獲得更多融資，其繼續營運的能力可能會受到「重大質疑」。

今年 3 月，Fisker 與一家大型汽車製造商的談判終止，迫使他們調整戰略，包括法院內 / 外的重組，以及資本市場交易。

儘管 Fisker 沒有透露與哪家大廠談判，但據《路透》報導，日本日產汽車已就投資這家新創公司進行深入談判。

這家由汽車設計師 Henrik Fisker 創立的美國公司，曾被譽為「汽車界的蘋果」，但 2023 年，公司全年僅生產 10000 多輛汽車，不到最初預測的四分之一，交付量僅為約 4700 輛。