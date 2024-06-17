特斯拉無端漲逾5% 動力可能仍是薪酬方案 200美元關卡才是阻力

鉅亨網編譯許家華 2024-06-18 12:11

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (17 日) 股價大漲 5% 以上，遠勝納斯達克綜合指數約莫 1% 的漲幅，投資者回顧一周試圖找出這波漲勢的理由。

特斯拉周一大漲 5.3%，收每股 187.44 美元，遠勝大盤。當日標普 500 指數和納斯達克綜合指數分別僅收高 0.8% 和 1%。然而，華爾街沒有任何值得關注的升級或降級消息，特斯拉執行長馬斯克也沒有發表任何值得注意的言論。

日本電子公司 TDK (6762-JP) 周一宣佈在電池方面取得突破，股價大漲 6.67%，但考量到該公司的電池用於小型消費穿戴設備而非汽車，該消息對特斯拉的影響相對較小，反倒激勵蘋果收漲近 2%。

這使得「馬斯克薪酬方案獲准」仍是周一大漲的主因。

在特拉華州法官今年 1 月以向投資者披露不充分為由宣布馬斯克 2018 年的薪酬方案無效後，特斯拉股東上周重新批准該方案，授予他約 3 億股帶有激勵性質的股票期權。

馬斯克周三晚上在自己的 X 平台上發布此消息，周五特斯拉披露投票結果的全部細節，顯示 72% 股東支持該薪酬方案，與 2018 年最初提案的 73% 支持率相差不大。

Wedbush 分析師 Dan Ives 稱，此次投票對特斯拉股票造成了 20 至 25 美元懸而未決的影響，如果料想正確，這消息可望上推特斯拉股價至每股 200 美元。目前股價還不到該水準，投資者可能在觀望法官是否會撤銷其決定。

股票市場技術分析師表示，特斯拉股票 200 美元價位代表了一定的阻力。阻力位是指投資者過去出售股票的水準，一旦突破阻力，可能預示股票即將大漲。

CappThesis 創始人 Frank Cappelleri 表示，198 美元至 200 美元的水準代表「自 4 月 29 日以來的峰值」。

在那之後，投資者可以關注 2 月底的高點 205 美元水準，以及該股 200 日移動平均線 (MA) 209 美元水準。

由於特斯拉股在約莫 200 美元面臨阻力位，必須出現重大消息才能突破該價位，但這可能很快就會發生。特斯拉將於 7 月初公佈第二季交貨情況。據 FactSet 稱，華爾街預計交付量為 45 萬輛，低於一年前的 46.6 萬輛，這意味著交付量連續第二年較去年同期下降，倘若屬實，恐令股價在 200 美元觸頂。

銷售成長放緩是特斯拉股價今年下跌約 25% 的原因之一。

在公布交付數據後，特斯拉的下一個重大活動是 8 月 8 日推出的機器人計程車，屆時將展示車輛，以及經人工智慧 (AI) 訓練的自動駕駛軟體更新版，或許投資者可期待具體細節上的驚喜。