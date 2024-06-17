兩天漲近一成！子公司獲英特爾入股 陸立訊精密控股又再走高
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 13:19
中國證券時報旗下新媒體《e 公司》報導，美國晶片巨擘英特爾 (INTC-US) 已入股中國立訊精密 (002475-CN) 旗下東莞立訊技術有限公司 (下稱「東莞立訊技術」)，知情人士證實並透露本次雙方合作將聚焦於立訊精密的通訊與數據中心業務領域，雙方的合作將有助於提升立訊精密相關產品競爭力。
根據應用程式「企查查」昨 (17) 日資訊，東莞立訊技術近日變更公司資料，股東新增英特爾（中國）有限公司，註冊資本由 5.71 億人民幣左右增至約 5.89 億人民幣。目前，立訊精密持有東莞立訊技術 89.22% 股權。
東莞立訊技術成立於 2017 年，是一家通訊設施和企業級互連產品供應商，主要生產經營基地台天線、濾波器、RRU 等通訊設備，以及連接器、連接線、光模組、AOC 等互連產品，涵蓋無線基地台、數據中心、伺服器、交換機、路由器等應用。
英特爾則是半導體晶片起家，但目前正轉型為一家以數據為中心的公司，英特爾跟合作夥伴一起推動 AI、5G、智慧邊緣等轉折性技術的創新和應用突破，驅動智慧互聯世界。
不久前，英特爾也宣佈推出新一代數據中心處理器 CPU 至強以及 AI PC 處理器 LunarLake，今年 4 月發佈的 AI 加速器 Gaudi 3 也將用於處理生成式 AI 的訓練。
業內人士昨日晚間表示，通訊領域相關產品的傳輸速率、帶寬情況跟所使用的晶片高度相關，因此英特爾此次入股立訊精密的子公司，將有利於增強立訊精密通訊與數據中心產品的競爭力，助力該業務快速發展。
立訊精密通訊與數據中心業務目前主要涉及銅連接、光連接、散熱模組、伺服器以及通訊射頻等產品，立訊精密通訊互聯產品及精密元件營收佔比過去三年分別成長 2.12%、6%、6.27%。
至於本次具體投資金額，工商訊息顯示，東莞立訊技術在英特爾入股後，註冊資本將新增約 1700 萬人民幣 (約 7183 萬台幣)，但根據投資界人士表示，1700 萬人民幣僅為股本數，不是實際投資金額，具體數字需依股本單價而定。
繼昨日大漲 7.71% 至每股人民幣 37 元後，A 股上市公司立訊精密今 (18) 日早盤持續上漲逾 1.5% 至 37.77 元，一度漲高至 38.11 元。
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