兩天漲近一成！子公司獲英特爾入股 陸立訊精密控股又再走高

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 13:19

根據應用程式「企查查」昨 (17) 日資訊，東莞立訊技術近日變更公司資料，股東新增英特爾（中國）有限公司，註冊資本由 5.71 億人民幣左右增至約 5.89 億人民幣。目前，立訊精密持有東莞立訊技術 89.22% 股權。

東莞立訊技術成立於 2017 年，是一家通訊設施和企業級互連產品供應商，主要生產經營基地台天線、濾波器、RRU 等通訊設備，以及連接器、連接線、光模組、AOC 等互連產品，涵蓋無線基地台、數據中心、伺服器、交換機、路由器等應用。

英特爾則是半導體晶片起家，但目前正轉型為一家以數據為中心的公司，英特爾跟合作夥伴一起推動 AI、5G、智慧邊緣等轉折性技術的創新和應用突破，驅動智慧互聯世界。

不久前，英特爾也宣佈推出新一代數據中心處理器 CPU 至強以及 AI PC 處理器 LunarLake，今年 4 月發佈的 AI 加速器 Gaudi 3 也將用於處理生成式 AI 的訓練。

業內人士昨日晚間表示，通訊領域相關產品的傳輸速率、帶寬情況跟所使用的晶片高度相關，因此英特爾此次入股立訊精密的子公司，將有利於增強立訊精密通訊與數據中心產品的競爭力，助力該業務快速發展。

立訊精密通訊與數據中心業務目前主要涉及銅連接、光連接、散熱模組、伺服器以及通訊射頻等產品，立訊精密通訊互聯產品及精密元件營收佔比過去三年分別成長 2.12%、6%、6.27%。

至於本次具體投資金額，工商訊息顯示，東莞立訊技術在英特爾入股後，註冊資本將新增約 1700 萬人民幣 (約 7183 萬台幣)，但根據投資界人士表示，1700 萬人民幣僅為股本數，不是實際投資金額，具體數字需依股本單價而定。