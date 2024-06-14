輝達估值太離譜 恐是糟糕的投資對象

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:13

自去年 8 月以来，輝達 (NVDA-US) 的股價一直被普遍認為是嚴重高估的。然而，自 2023 年初以來，輝達的市值已經增長了三倍，超過 1.2 兆美元，這一快速上漲刷新了資本市場的記錄。輝達的本益比已超過 100 倍，顯示出其高估的程度。

研究公司 New Constructs 的創辦人兼執行長 David Trainer（可說是華爾街最擅長根據基本面評估公司價值的人）也認為「輝達的估值太離譜了。」

早在去年 8 月，《財富 Fortune》雜誌的分析報告就指出，要想在未來 7 年內為投資人帶來可觀的回報，輝達的年獲利成長率必須超過 22%。這一要求顯得相當苛刻，特別是考慮到輝達在科技領域的競爭將日益激烈，其利潤空間難以持續擴展。

然而，輝達在 2024 年初的表現顯示出令人驚訝的爆炸性增長。從 2023 年 7 月到 2024 年 1 月，其股價持續高位震盪，並且隨著利潤的持續增長，本益比下降至 60 倍以下。雖然這仍然是一個高數字，但顯示出如果利潤能夠保持增長軌跡，估值的下調甚至持平將使投資者獲得的回報目標變得更具挑戰性但看似可行。

2024 年 2 月 21 日，輝達公佈了 2024 財年第四季的巨額收益，並宣布進入「登月計畫」的第一階段。隨後的 5 月 22 日，輝達執行長黃仁勳宣布第一季度獲利達到 149 億美元，較前三個月增長了 21%。此舉使得投資者對輝達未來的業績表現充滿信心，並對其股票展示了強烈的購買意願。

黃仁勳進一步宣布 6 月將股票進行 1 拆 10 的股票拆分，同時將股利提高 150%，這一決定激勵了華爾街投資者的熱情。他還預告著下一代圖形處理器晶片將帶來顯著的性能提升，標誌著輝達即將迎來的下一波增長。

分析師們對輝達的產品表現表示高度讚賞，稱其為無與倫比，並且更加肯定了輝達在市場上的強勢地位。面對如此卓越的業績表現，他們相信輝達有能力在未來繼續創造非凡的增長。

從 2023 年初到 6 月 12 日，輝達的市值暴漲了 160%，達到 3.10 萬億美元，使其成為全球第三大公司，僅次於蘋果和微軟。這樣驚人的市值增長引發了投資者對高估值帶來風險的關注，他們需要審慎考慮是否持有股票或進行賣出操作。

然而，隨著輝達未來的業績和市值目標不斷提高，投資者的期望也在不斷升高。要實現這些目標，輝達需要在競爭激烈的市場環境中保持其技術和創新的領先地位，同時維持高效率和高利潤。

截至 2024 年第一季，輝達在過去四個季度獲得 426 億美元利潤。模型顯示，未來七年每年需增長 25%，2030 年至 2031 年利潤增 300 億美元，約等於微軟及 Alphabet 過去兩年總營收 40%。

七年內每 10% 年回報可使輝達股價翻倍。市值需提升至 6.2 兆美元（現 3.1 兆美元兩倍），預測 2031 年市盈率 30 倍，2,000 億美元利潤目標難實現，相當於今 1700 億美元，高於蘋果獲利 70%，微軟四季兩倍。輝達 2024 每 1 美元銷售額帶來 50 至 57 美分利潤，遠高於 Alphabet 24%、蘋果 25%、微軟 35%，甲骨文、思愛普、高通 17% 至 21%。

預計 2031 年輝達利潤率降至微軟 35%，七年後銷售額 5.8 億美元，約為蘋果一半，Alphabet 兩倍。輝達股票卓越表現已高門檻，挑戰重重。