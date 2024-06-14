盤後速報 - 中保科(9917)下週(6月24日)除息5.2元，預估參考價120.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
中保科(9917-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(6月17日)收盤價126.00元計算，預估參考價為120.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
中保科(9917-TW)所屬產業為其他業，主要業務為保全業。近5日股價下跌0.78%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|126.00
|5.2
|4.13%
|0.0
|2023/06/20
|118.5
|5.0
|4.22%
|0.0
|2022/06/22
|105.5
|5.0
|4.74%
|0.0
|2021/07/27
|97.4
|5.0
|5.13%
|0.0
|2020/07/23
|89.4
|4.0
|4.47%
|0.0
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