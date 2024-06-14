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鉅亨速報

盤後速報 - 中保科(9917)下週(6月24日)除息5.2元，預估參考價120.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

中保科(9917-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(6月17日)收盤價126.00元計算，預估參考價為120.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率4.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

中保科(9917-TW)所屬產業為其他業，主要業務為保全業。近5日股價下跌0.78%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 126.00 5.2 4.13% 0.0
2023/06/20 118.5 5.0 4.22% 0.0
2022/06/22 105.5 5.0 4.74% 0.0
2021/07/27 97.4 5.0 5.13% 0.0
2020/07/23 89.4 4.0 4.47% 0.0

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