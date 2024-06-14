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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞儀(6176)下週(6月24日)除息10元，預估參考價206.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

瑞儀(6176-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(6月17日)收盤價216.50元計算，預估參考價為206.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率4.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞儀(6176-TW)所屬產業為光電業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CQ01010模具製造業。CC01040照明設備製造業。近5日股價上漲1.39%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 216.50 10.0 4.62% 0.0
2023/06/27 123.0 10.0 8.13% 0.0
2022/06/24 97.6 8.0 8.2% 0.0
2021/07/23 124.5 8.0 6.43% 0.0
2020/07/07 126.5 8.0 6.32% 0.0

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