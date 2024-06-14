盤後速報 - 瑞儀(6176)下週(6月24日)除息10元，預估參考價206.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
瑞儀(6176-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(6月17日)收盤價216.50元計算，預估參考價為206.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率4.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞儀(6176-TW)所屬產業為光電業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CQ01010模具製造業。CC01040照明設備製造業。近5日股價上漲1.39%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|216.50
|10.0
|4.62%
|0.0
|2023/06/27
|123.0
|10.0
|8.13%
|0.0
|2022/06/24
|97.6
|8.0
|8.2%
|0.0
|2021/07/23
|124.5
|8.0
|6.43%
|0.0
|2020/07/07
|126.5
|8.0
|6.32%
|0.0
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