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鉅亨速報

盤後速報 - 國產(2504)下週(6月25日)除息2.1元，預估參考價46.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

國產(2504-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(6月18日)收盤價48.75元計算，預估參考價為46.65元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

國產(2504-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。不動產買賣.出租。近5日股價上漲1.79%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 48.75 2.1 4.31% 0.0
2023/06/20 28.8 2.0 6.94% 0.0
2022/06/23 25.25 1.8 7.13% 0.0
2021/07/26 25.5 1.5 5.88% 0.0
2020/07/16 17.95 0.3 1.67% 0.0

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