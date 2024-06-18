盤後速報 - 國產(2504)下週(6月25日)除息2.1元，預估參考價46.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
國產(2504-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(6月18日)收盤價48.75元計算，預估參考價為46.65元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
國產(2504-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。不動產買賣.出租。近5日股價上漲1.79%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|48.75
|2.1
|4.31%
|0.0
|2023/06/20
|28.8
|2.0
|6.94%
|0.0
|2022/06/23
|25.25
|1.8
|7.13%
|0.0
|2021/07/26
|25.5
|1.5
|5.88%
|0.0
|2020/07/16
|17.95
|0.3
|1.67%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇