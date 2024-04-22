園管局助攻減碳 瑞儀光電去年節能近50% 省電113萬度 減碳562噸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 10:47

提升園區廠商低碳轉型之能量，經濟部產業園區管理局結合領域專家及學研單位籌組淨零服務團隊，針對園區廠商提供節約能源診斷及輔導，截至目前為止已達成實質節電量每年可達 753 萬 3,840 度電，節省 2,546 萬元，減碳逾 3,657 噸 CO2e，其中，瑞儀光電 (6176-TW) 為此次低碳節能輔導最具成效之業者，整廠節能率近 50%，節約用電可達 113 萬度電，約節省 382 萬元。

園管局表示，為打造綠色低碳之產業園區，於 112 年正式推動為期四年之「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」，籌組淨零服務團隊並提供專業的「能源效率評估」、「能源管理諮詢」、「電力需量診斷」等技術支援服務，目前已協助園區 8 家業者進行能耗狀況的診斷，其中瑞儀光電為此次低碳節能輔導最具成效之業者。

瑞儀光電成立於 1995 年 7 月，是國內第一家專業從事背光模組研發與製造之廠商，主要業務內容為背光模組之設計、製造、組裝及銷售。近年來持續投資增加機器設備，配合客戶擴產腳步積極擴充產能。在生產線方面，除了背光模組組裝線之外，亦建置了完整之模具廠及成形廠，掌握多項關鍵技術，成功切入關鍵零件導光板之生產，藉由節能輔導逐步設備更新，以回應 2050 淨零與氣候變遷議題。故此，在能源電力的使用上相對較以往提升。在全球淨零排放的趨勢下，供應鏈客戶已開始提出減碳之要求。

為此，瑞儀光電向園管局反映希請協助輔導，園管局旋即指派淨零服務團進廠辦理減碳工作坊與軟硬體工程改善建議，並針對廠內設備進行能耗狀況診斷及量測，將原廠區老舊冰水主機改為永磁變頻一級能源效率冰水機組，以提高能源使用效率，改善後搭配集中監控及記錄管理系統，建置完善的系統效率值，集中監控及紀錄之管理系統，除穩定供應冰水外，還可主動調配冰水主機群運轉，以最佳耗能指標運行，除降低公司投資回收年限，更加速實質減碳之成果與效益。