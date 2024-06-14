盤後速報 - 全新(2455)下週(6月24日)除息2.2元，預估參考價160.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
全新(2455-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(6月17日)收盤價162.50元計算，預估參考價為160.3元，息值合計為2.2元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲12.81%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|162.50
|2.2
|1.35%
|0.0
|2023/06/26
|126.0
|2.3
|1.83%
|0.0
|2022/06/23
|81.6
|4.0
|4.9%
|0.0
|2021/08/13
|126.0
|2.59
|2.06%
|0.0
|2020/07/01
|91.5
|2.5
|2.73%
|0.0
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