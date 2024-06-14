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鉅亨速報

盤後速報 - 全新(2455)下週(6月24日)除息2.2元，預估參考價160.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

全新(2455-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(6月17日)收盤價162.50元計算，預估參考價為160.3元，息值合計為2.2元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲12.81%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 162.50 2.2 1.35% 0.0
2023/06/26 126.0 2.3 1.83% 0.0
2022/06/23 81.6 4.0 4.9% 0.0
2021/08/13 126.0 2.59 2.06% 0.0
2020/07/01 91.5 2.5 2.73% 0.0

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