盤後速報 - 旺宏(2337)下週(6月24日)除息0.5元，預估參考價26.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
旺宏(2337-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月17日)收盤價26.75元計算，預估參考價為26.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。近5日股價下跌1.52%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|26.75
|0.5
|1.87%
|0.0
|2023/06/20
|34.9
|1.8
|5.16%
|0.0
|2022/07/13
|29.3
|1.8001
|6.14%
|0.0
|2021/09/08
|41.5
|1.2001
|2.89%
|0.0
|2020/07/24
|32.55
|1.1894
|3.65%
|0.0
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