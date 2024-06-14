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鉅亨速報

盤後速報 - 旺宏(2337)下週(6月24日)除息0.5元，預估參考價26.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

旺宏(2337-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月17日)收盤價26.75元計算，預估參考價為26.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。近5日股價下跌1.52%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 26.75 0.5 1.87% 0.0
2023/06/20 34.9 1.8 5.16% 0.0
2022/07/13 29.3 1.8001 6.14% 0.0
2021/09/08 41.5 1.2001 2.89% 0.0
2020/07/24 32.55 1.1894 3.65% 0.0

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