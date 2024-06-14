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鉅亨速報

盤後速報 - 汎德永業(2247)下週(6月24日)除息18元，預估參考價304.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

汎德永業(2247-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。

以今日(6月17日)收盤價322.50元計算，預估參考價為304.5元，息值合計為18.0元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

汎德永業(2247-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零售業務。汽、機車零件配備零售業務。汽車修理業務。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 322.50 18.0 5.58% 0.0
2023/06/16 352.5 15.0 4.26% 0.0
2022/07/05 207.0 12.0 5.8% 0.0
2021/09/10 228.5 11.0 4.81% 0.0
2020/08/25 199.0 8.4375 4.24% 0.0

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