盤後速報 - 汎德永業(2247)下週(6月24日)除息18元，預估參考價304.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
汎德永業(2247-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利18元。
以今日(6月17日)收盤價322.50元計算，預估參考價為304.5元，息值合計為18.0元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
汎德永業(2247-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零售業務。汽、機車零件配備零售業務。汽車修理業務。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|322.50
|18.0
|5.58%
|0.0
|2023/06/16
|352.5
|15.0
|4.26%
|0.0
|2022/07/05
|207.0
|12.0
|5.8%
|0.0
|2021/09/10
|228.5
|11.0
|4.81%
|0.0
|2020/08/25
|199.0
|8.4375
|4.24%
|0.0
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