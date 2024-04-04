鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-0.62元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.56元下修至-0.62元，其中最高估值0.18元，最低估值-0.99元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|0.18(0.18)
|3.03
|最低值
|-0.99(-0.99)
|0.51
|平均值
|-0.53(-0.53)
|1.25
|中位數
|-0.62(-0.56)
|0.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|32,532,000
|43,890,000
|最低值
|26,760,000
|33,117,000
|平均值
|29,412,530
|36,615,270
|中位數
|28,589,000
|36,289,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.92
|4.85
|6.48
|2.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,623,608
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇